У Румунії закривають центри вакцинації через відсутність бажаючих робити щеплення

Влада Румунії оголосила про закриття деяких центрів вакцинації та скорочення закупівель вакцини через відсутність бажаючих робити щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Euractiv.

Румунія далека від досягнення поставлених цілей по вакцинації. Станом на 15 червня менше 4,6 мільйона осіб отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19, що менше запланованого урядом показника в 5 мільйонів осіб до 1 червня.

Країна також різко скоротила закупівлі вакцини на червень - з запланованих 7,1 мільйона доз до 2,6 мільйона доз. Вона також готує законодавчу базу для продажу вже наявних доз і передачі деяких з них Молдові.

Румунія використала близько 60% з 15 мільйонів отриманих до теперішнього часу доз. Кількість щоденних уколів впала до менше 40 000 на день за останній тиждень.

У країні загалом закривається 12 центрів вакцинації та скорочується тривалість робочого часу ще в 100 установах.