В Румынии закрывают центры вакцинации из-за отсутствия желающих делать прививки

Власти Румынии объявили о закрытии некоторых центров вакцинации и сокращении закупок вакцины из-за отсутствия желающих делать прививки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Euractiv.

Румыния далека от достижения поставленных целей по вакцинации. По состоянию на 15 июня менее 4,6 миллиона человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, что меньше запланированного правительством показателя в 5 млн человек до 1 июня.

Страна также резко сократила закупки вакцины на июнь - с запланированных 7,1 миллиона доз до 2,6 миллиона доз. Она также готовит законодательную базу для продажи уже имеющихся норм и передачи некоторых из них Молдове.

Румыния использовала около 60% из 15 млн полученных к настоящему времени доз. Количество ежедневных уколов упало до менее 40 000 в день за последнюю неделю.

В стране в целом закрывается 12 центров вакцинации и сокращается продолжительность рабочего времени еще в 100 учреждениях.