Євросоюз підготував нову стратегію щодо Росії

Європейський Союз підготував нову стратегію щодо своїх відносин з Росією.

Про підготовку документа розповів глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

За словами Борреля, нова стратегія буде базуватися на одночасних відштовхуванні, стримуванні і взаємодії з Москвою.

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"Ми повинні відштовхувати, ми повинні стримувати, і ми повинні одночасно взаємодіяти", - заявив Боррель під час попереднього огляду нової стратегії, яку лідери ЄС обговорять на саміті наступного тижня.

Боррель сказав, що зв'язки ЄС із Росією перебувають "на найнижчому рівні".

"Їх буде складно поліпшити... Перспективи не надто сприятливі тому, щоб ситуація покращилася найближчим часом", - заявив він.

Боррель зазначив, що ЄС в той самий час буде готовий поліпшити відносини з Росією, якщо Кремль змінить свою позицію.

Очікується, що нова доповідь Єврокомісії щодо Росії буде опублікована пізніше в середу – у день, коли в Женеві зустрічаються президенти Росії та США.

24-25 червня лідери ЄС зустрінуться в Брюсселі. Одним із питань порядку денного є обговорення відносин з Росією на основі доповіді Борреля та Європейської комісії.

Нову стратегію розкритикувала речниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона заявила, що "у людей, які придумали таку концепцію, явно проблеми зі знанням історії, сприйняттям реальності і переважанням фобій над креативним світосприйняттям", цитує Захарову російське агентство "Интерфакс".