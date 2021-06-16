Евросоюз подготовил новую стратегию России

Европейский Союз подготовил новую стратегию своих отношений с Россией.

О подготовке документа рассказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

По словам Борреля, новая стратегия будет базироваться на одновременных отталкивании, сдерживании и взаимодействии с Москвой.

Читайте также Зеленский рассказал об опасениях от саммита Байдена и Путина

"Мы должны отталкивать, мы должны сдерживать, и мы должны одновременно взаимодействовать", - заявил Боррель в ходе предварительного обзора новой стратегии, которую лидеры ЕС обсудят на саммите на следующей неделе.

Боррель сказал, что связи ЕС с Россией находятся "на низком уровне".

"Их будет сложно улучшить... Перспективы не слишком благоприятны тому, чтобы ситуация улучшилась в ближайшее время", - заявил он.

Боррель отметил, что ЕС в то же время будет готов улучшить отношения с Россией, если Кремль изменит свою позицию.

Ожидается, что новый доклад Еврокомиссии по России будет опубликован позже в среду - в день, когда в Женеве встречаются президенты России и США.

24-25 июня лидеры ЕС встретятся в Брюсселе. Одним из вопросов повестки дня является обсуждение отношений с Россией на основе доклада Борреля и Европейской комиссии.

Новую стратегию раскритиковала пресс-секретарь МИД России Мария Захарова. Она заявила, что "у людей, которые придумали такую ​​концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием", цитирует Захарову российское агентство "Интерфакс".