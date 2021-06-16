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У Латвії затримали громадянина РФ у справі про шпигунство

Середа, 16 червня 2021, 17:16

У Латвії в рамках кримінальної справи депутата Сейму Яніса Адамсонса, підозрюваного в шпигунстві на користь Росії, затриманий ще один чоловік, громадянин РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

10 червня Сейм видав депутата Яніса Адамсонса для кримінального переслідування, а 11 червня суд Відземського передмістя Риги застосував арешт як запобіжний захід. Також суд ухвалив рішення заарештувати ще одну людину, і зараз стало відомо, що це громадянин Росії.

Протягом семи днів рішення може бути оскаржене в Ризькому окружному суді.

Служба державної безпеки Латвії публічно повідомила, що 9 червня було розпочато кримінальний процес про шпигунство на користь Росії. В рамках кримінального процесу були проведені обшуки і вилучення документів - в тому числі, в будівлі Сейму і в будинку самого Адамсонса.

В інтересах слідства Служба держбезпеки в середу, 16 червня, від коментарів утримувалася.

Яніс Адамсонс, член соціал-демократичної партії Saskaņas, працював у Комісії Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції. Наскільки відомо, він не мав доступу до держтаємниці.

Депутата підозрюють у незаконному зборі інформації, яка не мала розголошуватися, з метою передати її російській стороні. 

На засіданні Сейму перед голосуванням за зняття з нього імунітету він заявив, що не розуміє, в чому його можуть звинувачувати, та що дізнався про підозри від журналістів.  

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