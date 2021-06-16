Українці, які працюють у Фінляндії, можуть претендувати на вакцинацію - посольство

Громадяни України, які тривалий час працюють у Фінляндії, можуть претендувати на щеплення від коронавірусу у Фінляндії - але рішення може відрізнятися залежно від регіону країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство Фінляндії в Україні.

"Міністерство охорони здоров'я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров'я забезпечити вакцинацію проти COVID-19 також іноземних громадян, які працюють у Фінляндії тривалий час. Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають", - зазначають у повідомленні.

Посольство зауважує, що доступність вакцин та хід програми вакцинації відрізняються залежно від регіону.

"Остаточне рішення про можливість вакцинації іноземного громадянина завжди приймається муніципальними органами охорони здоров'я", - пише посольство.

Як повідомлялося, у Фінляндії очікують понад 10 000 іноземних сезонних працівників, більшість з них - з України.

Нагадаємо, раніше можливість вакцинації для українських трудових мігрантів та студентів відкрила Польща - щеплення можна зробити одразу після перетину кордону.