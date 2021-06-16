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Украинцы, работающие в Финляндии, могут претендовать на вакцинацию - посольство

Среда, 16 июня 2021, 18:02

Граждане Украины, которые длительное время работают в Финляндии, могут претендовать на прививку от коронавируса в Финляндии - но решение может отличаться в зависимости от региона страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство Финляндии в Украине.

"Министерство здравоохранения Финляндии рекомендовало местным органам здравоохранения обеспечить вакцинацию против COVID-19 также иностранных граждан, работающих в Финляндии длительное время. Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают ", - отмечается в сообщении.

Посольство отмечает, что доступность вакцин и ход программы вакцинации отличаются в зависимости от региона.

"Окончательное решение о возможности вакцинации иностранного гражданина всегда принимается муниципальными органами здравоохранения", - пишет посольство.

Как сообщалось, в Финляндии ожидают более 10 000 иностранных сезонных работников, большинство из них - из Украины.

Напомним, ранее возможность вакцинации для украинских трудовых мигрантов и студентов открыла Польша - прививку можно сделать сразу после пересечения границы.

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