“Проблиск побачив”: Путін прокоментував шанси на новий рівень довіри з США
Президент РФ Владімір Путін сказав, що про новий рівень довіри між Росією та США після зустрічі з Джо Байденом говорити важко, але "проблиски" такої довіри він бачить.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у відповідь на запитання Euronews про те, чи реальний вихід Росії та США на новий етап відносин, коли вони будуть зрозумілими і прозорими.
"Лев Толстой якось сказав: у житті немає щастя, тільки його проблиски - цінуйте їх. Мені здається, у такій ситуації не може бути якоїсь родинної довіри. Але проблиски її, як мені здається, промелькнули", - відповів Путін.
Путін розповів також, що вже з’ясував стосунки з президентом США щодо його заяви "Путін – вбивця".
Як повідомлялося, Байден та Путін на зустрічі у Женеві домовилися домовилися про взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона.
Про те, чого очікувати Україні від Заходу після саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".
Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін