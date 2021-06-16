"Зарницы увидел": Путин прокомментировал шансы на новый уровень доверия со США

Президент РФ Владимир Путин сказал, что о новом уровне доверия между Россией и США после встречи с Джо Байденом говорить трудно, но "проблески" такого доверия он видит.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в ответ на вопрос Euronews о том, реальный ли выход России и США на новый этап отношений, когда они будут понятными и прозрачными.

"Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, только зарницы его - дорожите ими". Мне кажется, в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия. Но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - ответил Путин.

Путин рассказал также, что уже выяснил отношения с президентом США по поводу его заявления "Путин - убийца".

Как сообщалось, Байден и Путин на встрече в Женеве договорились о взаимном возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Подробнее читайте в статье Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин

О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".