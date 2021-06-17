У Зеленського обговорили з посольством США підготовку угод до візиту в Білий дім

Офіс президента України обговорив з представниками посольства США в Україні підготовку візиту президента Володимира Зеленського в Білий дім і підготовку двосторонніх угод.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ОП.

Заступник керівника Офісу президента Роман Машовець зустрівся з аташе з питань оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками посольства США в Україні.

"Зокрема, під час зустрічі йшлося про підготовку двосторонніх угод щодо поглиблення українсько-американської оборонної співпраці, розвиток проєктів у сфері досліджень та випробувань, надання Україні безпекової допомоги США", - йдеться у повідомленні ОП.

Також співрозмовники торкнулися ключових питань реформування сектора безпеки та оборони України, зокрема щодо вдосконалення системи військового управління, оборонного планування, посилення демократичного цивільного контролю над силами оборони та розподілу повноважень між міністром оборони України та головнокомандувачем Збройних сил.

"Зі свого боку Бріттані Стюарт розповіла про роботу, яку проводить американське посольство з підготовки до візиту Володимира Зеленського до США, та запевнила у незмінній підтримці українського сектора безпеки й оборони", - зазначили в ОП.

Нагадаємо, заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" розповів, що під час запланованого візиту Зеленського до Вашингтона у липні Україна і США можуть підписати низку безпекових документів.

Дивіться інтерв’ю Андрій Сибіга: відповідальний за зовнішню політику Банкової. Перше інтерв’ю дипломата