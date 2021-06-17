У Зеленского обсудили с посольством США подготовку двусторонних соглашений к визиту в Белый дом

Офис президента Украины обсудил с представителями посольства США в Украине подготовку визита президента Владимира Зеленского в Белый дом и подготовку двусторонних соглашений.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ОП.

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец встретился с атташе по вопросам обороны Бриттани Стюарт и другими представителями посольства США в Украине.

"В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинско-американского оборонного сотрудничества, развитию проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлению Украине помощи США в сфере безопасности", - говорится в сообщении ОП.

Также собеседники коснулись ключевых вопросов реформирования сектора безопасности и обороны Украины, в частности по совершенствованию системы военного управления, оборонного планирования, усилению демократического гражданского контроля над силами обороны и распределению полномочий между министром обороны Украины и главнокомандующим Вооруженных сил.

"Со своей стороны Бриттани Стюарт рассказала о работе, которую проводит американское посольство по подготовке к визиту Владимира Зеленского в США, и заверила в неизменной поддержке украинского сектора безопасности и обороны", - отметили в ОП.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" рассказал, что во время запланированного визита Зеленского в Вашингтон в июле Украина и США могут подписать ряд документов в сфере безопасности.

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