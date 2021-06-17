Французький депутат після візиту на Донбас: треба пришвидшити інтеграцію України в НАТО

Французький депутат від правлячої партії "Вперед, Республіко!" П'єр Персон після візиту на Донбас заявив про необхідність пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Персон написав у Twitter.

"Я хотів ще раз підтвердити французьку підтримку українцям. Однак просто моральної підтримки не достатньо. Ми не можемо продовжувати закривати очі. Ми повинні пришвидшити процес інтеграції України до НАТО та Європейського Союзу", - написав Персон.

1/ J’ai tenu à accompagner l’armée ukrainienne sur la ligne de front entre l’Ukraine et les territoires occupés par les pro-russes. Les parasols et les jouets d’enfants de la ville balnéaire de Shyrokyne ont été abandonnés pour laisser place aux snipers et mines antipersonnelles. pic.twitter.com/cxD9QJ6wV6 — Pierre PERSON (@Pierr_Person) June 15, 2021

Депутат підкреслив, що бої на Донбасі "аж ніяк не є громадянською війною", як стверджує кремлівська пропаганда.

"Я побачив на місцях разючі розбіжності між намірами, закріпленими у Мінських домовленостях, що передбачали режим припинення вогню та примирення, та реальністю військових дій (бомбардувань та снайперських атак), яких щодня зазнає українська армія та мирні жителі на передовій", - заявив він.

Персон є депутатом Національних зборів Франції, колишній заступник керівника партії, другий номер партії президента Еммануеля Макрона і входить до його найближчого кола.

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу, і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.