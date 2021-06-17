Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Евросоюз представил новую стратегию отношений с Россией

Германия выводит из Литвы взвод из-за секс-скандала и песни в день рождения Гитлера

Отношения между ЕС и Россией могут еще больше ухудшиться - Боррель

Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины






Французский депутат после визита на Донбасс: надо ускорить интеграцию Украины в НАТО

Четверг, 17 июня 2021, 12:13

Французский депутат от правящей партии "Вперед, республика!" Пьер Персон после визита на Донбасс заявил о необходимости ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Персон написал в Twitter.

"Я хотел еще раз подтвердить нашу поддержку Украины. Однако просто моральной поддержки мало. Мы не можем продолжать закрывать глаза. Мы должны ускорить процесс интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз", - написал Персон.

Депутат подчеркнул, что бои на Донбассе "отнюдь не являются гражданской войной", как утверждает кремлевская пропаганда.

"Я увидел на местах поразительные различия между намерениями, закрепленными в Минских договоренностях, которые предусматривали режим прекращения огня и примирения, и реальностью военных действий (бомбардировок и снайперских атак), которые ежедневно испытывают на себе украинская армия и мирные жители на передовой", - заявил он.

Персон является депутатом Национального собрания Франции, бывший заместитель руководителя партии, второй номер партии президента Эммануэля Макрона и входит в его ближайшее окружение.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, которые звучат в отношении Грузии с 2018 года - о том, что Украина станет членом Альянса, и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

Читайте также: Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Донбасс и ОРДЛО Украина-НАТО
powered by lun.ua