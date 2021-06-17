Євросоюз: в Білорусі могли таємно стратити засудженого до смертної кари

Європейський Союз заявив, що у Білорусі недавно могли таємно стратити засудженого до смертної кари Віктора Павлова.

Із такою заявою у четвер 17 червня виступила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз завдяки інформації авторитетної правозахисної організації "Весна" дізнався, що родичу Віктора Павлова, засудженого до смертної кари в Білорусі, недавно відмовили в інформації про його місцеперебування.

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Відмова у своєчасній інформації родичам вже неодноразово свідчила про таємну страту, здійснену авторитарним режимом в Білорусі - єдиній європейській країні, яка все ще застосовує смертну кару", - заявила речниця.

ЄС вважає, що необхідно покласти край секретності у пенітенціарній системі в Білорусі, і нагадує про своє беззастережне неприйняття застосування смертної кари за будь-яких обставин.

"Смертна кара - це жорстоке і нелюдське покарання, яка не служить стримуючим фактором для вчинення злочинів і є неприйнятним запереченням людської гідності і недоторканності", - сказала речниця.

Сестра Віктора Павлова Раїса розповіла координатору кампанії "Правозахисники проти смертної кари в Білорусі", що півтора місяця не отримувала листів від брата, їй відмовили в побаченні і не повідомили про стан Віктора. Адвокат не змогла потрапити в СІЗО до підзахисного - їй сказали, що Віктора Павлова там немає. Раїса Павлова вважає, що її брата могли розстріляти.

Віктор Павлов був визнаний винним у вбивстві двох пенсіонерок. Його засудили до смертної кари в кінці липня 2019 року.