У Німеччині майже половина населення отримала першу дозу вакцини від COVID-19
Четвер, 17 червня 2021, 18:39
Першою дозою вакцини від коронавірусу щепили майже половину населення Німеччини.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Так, у Німеччині не менше однієї дози вакцини від COVID-19 отримали 41 225 811 осіб, що складає 49,6% населення країни.
Повний захист від коронавірусу отримали 23 916 490 жителів країни (28,8% населення).
Напередодні в ФРН були зроблені 1 288 283 щеплення від коронавірусу.
Вакцинація в Німеччині почалася в кінці грудня 2020 року.
В даний час використовуються препарати BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
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