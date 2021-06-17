У Німеччині майже половина населення отримала першу дозу вакцини від COVID-19

Першою дозою вакцини від коронавірусу щепили майже половину населення Німеччини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Так, у Німеччині не менше однієї дози вакцини від COVID-19 отримали 41 225 811 осіб, що складає 49,6% населення країни.

Повний захист від коронавірусу отримали 23 916 490 жителів країни (28,8% населення).

Напередодні в ФРН були зроблені 1 288 283 щеплення від коронавірусу.

Вакцинація в Німеччині почалася в кінці грудня 2020 року.

В даний час використовуються препарати BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.