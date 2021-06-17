В Германии почти половина населения получила первую дозу вакцины от COVID-19
Четверг, 17 июня 2021, 18:39
Первой дозой вакцины от коронавируса привили почти половину населения Германии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Так, в Германии не менее одной дозы вакцины от COVID-19 получили 41225811 человек, что составляет 49,6% населения страны.
Полная защита от коронавируса получили 23916490 жителей страны (28,8% населения).
Накануне в ФРГ были сделаны 1288283 прививки от коронавируса.
Вакцинация в Германии началась в конце декабря 2020 года.
В настоящее время используются препараты BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
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