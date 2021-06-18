Байден і Ердоган не дійшли згоди щодо російських С-400 – Білий дім

Президенти США і Туреччини під час зустрічі на саміті НАТО не узгодили позиції у питанні використання Анкарою російських систем протиповітряної оборони С-400.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі.

"Стосовно С-400 - вони обговорювали це питання. Рішення не прийняте. Було досягнуто домовленості продовжити діалог", - сказав він.

Водночас радник глави Білого дому підтвердив, що під час зустрічі було домовлено, що турецька сторона бере на себе зобов’язання стосовно безпеки міжнародного аеропорту в Кабулі після виведення сил США та союзників з Афганістану.

"Лідери чітко заявили, що Туреччина гратиме провідну роль у безпеці міжнародного аеропорту Хаміда Карзая", - зазначив Салліван.

Нагадаємо, США оголосили про накладення санкцій на ключове оборонне агентство Туреччини та його керівника у зв’язку з придбанням країною російських систем С-400.

Рішення Туреччини купити С-400 вже дорого їй обійшлося: вона була фактично виключена з програми F-35, очолюваної США.

Країна планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp., і поки Туреччина продовжує виробляти деякі ключові компоненти для винищувача.