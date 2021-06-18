Байден и Эрдоган не пришли к согласию в отношении российских С-400 - Белый дом

Президенты США и Турции во время встречи на саммите НАТО не согласовали позиции в вопросе использования Анкарой российских систем противовоздушной обороны С-400.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

"Что касается С-400 - они обсуждали этот вопрос. Решение не принято. Была достигнута договоренность продолжить диалог", - сказал он.

В то же время советник главы Белого дома подтвердил, что во время встречи была достигнута договоренность, что турецкая сторона берет на себя обязательства по безопасности международного аэропорта в Кабуле после вывода сил США и союзников из Афганистана.

"Лидеры четко заявили, что Турция будет играть ведущую роль в безопасности международного аэропорта Хамида Карзая", - отметил Салливан.

Напомним, США объявили о наложении санкций на ключевой оборонное агентство Турции и его руководителя в связи с приобретением страной российских систем С-400.

Решение Турции купить С-400 уже дорого ей обошлось: она была фактически исключена из программы F-35, возглавляемой США.

Страна планировала закупить около 100 истребителей следующего поколения, построенных компанией Lockheed Martin Corp., и пока Турция продолжает производить некоторые ключевые компоненты для истребителя.