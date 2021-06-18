У Литві планують робити щеплення від коронавірусу на пляжах

МОЗ Литви планує робити щеплення від коронавірусу на пляжах, щоб збільшити число пунктів вакцинації та зробити їх доступнішими для населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Ми плануємо способи, які можуть здатися екстремальними, але віримо, що це спрацює: намети на пляжах у Швянтої і Паланзі. Ми хочемо, щоб вакцина прийшла до дверей будинку людей, щоб досить було простягнути руку і зробити щеплення", - сказала радниця глави МОЗ Юстина Алексайте.

У Литві як мінімум однієї дозою вакцини щеплені 1,19 млн. жителів або 42,6%.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу у п’ятницю оновила перелік країн і територій, щодо яких державам ЄС рекомендовано скасувати ковідні обмеження на поїздки, додавши у "зелений список", серед інших країн, США, Албанію, Сербію, Північну Македонію.

Читайте також, як і хто в ЄС відновлює свободу в’їзду для громадян України: Повернення "блудного безвізу": куди зможуть поїхати українці цього літа