В Литве планируют делать прививки от коронавируса на пляжах

Минздрав Литвы планирует делать прививки от коронавируса на пляжах, чтобы увеличить число пунктов вакцинации и сделать их более доступными для населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтои и Паланге. Мы хотим, чтобы вакцина пришла к двери дома людей, чтобы достаточно было протянуть руку и сделать прививку", - сказала советник главы МЗ Юстина Алексайте.

В Литве как минимум одной дозой вакцины привиты 1190000. Жителей или 42,6%.

Напомним, Совет Евросоюза в пятницу обновила список стран и территорий, в отношении которых государствам ЕС рекомендовано отменить ковидные ограничения на поездки, добавив в "зеленый список", среди других стран, США, Албанию, Сербию, Северную Македонию.

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