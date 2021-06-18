Половина Європи опинилась у "зеленій зоні" за ситуацією з Covid-19

Половина країн ЄС та Європейської економічної зони опинилися у "зеленій зоні" за ситуацією з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Європейського центру попередження та контролю захворювань, оновлені 17 червня.

Нині половина країн та регіонів на карті марковані зеленим, що позначає найменший рівень епідемічної загрози. Повністю "жовтими" залишаються тільки Франція, Бельгія, країни Балтії, Португалія та Кіпр.

Майже усі "червоні зони" зосереджені на території Швеції та Іспанії, а єдина повністю "червона" країна - Нідерланди.

Критеріями для поділу на зони є не лише кількість виявлених випадків, а й кількість тестів відносно кількості населення та відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених.

На піку попередньої хвилі епідемії майже вся Європа була червоною або темно-червоною зоною.

Як свідчать дані ECDC про вакцинацію від коронавірусу, на цей час щеплення принаймні першою дозою отримали майже 54% європейців, а повністю щеплені - вже 30% дорослого населення.

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