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Половина Европы оказалась в "зеленой зоне" по ситуации с COVID-19

Пятница, 18 июня 2021, 15:44

Половина стран ЕС и Европейской экономической зоны оказались в "зеленой зоне" по ситуации с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, обновленные 17 июня.

Сейчас половина стран и регионов на карте маркированы зеленым, что обозначает наименьший уровень эпидемической угрозы. Полностью "желтыми" остаются только Франция, Бельгия, страны Балтии, Португалия и Кипр.

Почти все "красные зоны" сосредоточены на территории Швеции и Испании, а единственная полностью "красная" страна - Нидерланды.

 

Критериями для разделения на зоны является не только количество выявленных случаев, но и количество тестов относительно количества населения и процент положительных тестов среди всех сделанных.

На пике предыдущей волны эпидемии почти вся Европа была красной или темно-красной зоной.

Как свидетельствуют данные ECDC о вакцинации от коронавируса, на данный момент прививки по крайней мере первой дозой получили почти 54% европейцев, а полностью привиты - уже 30% взрослого населения.

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