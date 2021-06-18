Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ

Білий дім готував для України новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів, включно з летальним озброєнням, але невідомо, чи він буде наданий.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє POLITICO з посиланням на слова чотирьох поінформованих джерел.

Повідомляється, що пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях навесні 2021 року. Над питанням працювали Держдеп і Пентагон.

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Згодом, як стверджують джерела, у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Владіміра Путіна у Женеві.

За словами одного за співрозмовників, пакет все ще "недоторканний" та може бути швидко наданий Україні.

POLITICO зазначає, що Washington Post першими повідомляли про те, що адміністрація Байдена розглядала надання такого пакету, але яке саме озброєння могло бути надане - раніше не було відомо.

За словами двох джерел, у пакет можуть бути включені системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецька зброя та протитанкове озброєння.

Це не стосується іншого пакету допомоги - другої частини безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI), затвердженої Міноборони США 11 червня. Цей пакет включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння. Серед іншого, Україна отримає протиартилерійські радари та системи для боротьби з ворожими безпілотниками.

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін,

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