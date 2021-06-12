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У США деталізували, яке озброєння отримає Україна у рамках затвердженого пакету на $150 млн

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У США деталізували, яке озброєння отримає Україна у рамках затвердженого пакету на $150 млн

Субота, 12 червня 2021, 12:25

У рамках затвердженого пакету безпекової допомоги США на 150 млн доларів Україна отримає протиартилерійські радари, системи для боротьби з ворожими безпілотниками та низку іншого.

Про це заявили у Міноборони США, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, будуть надані протиартилерійські радари, системи для боротьби з БПЛА, обладнання для безпечної комунікації, обладнання радіоелектронної боротьби, військово-медичне евакуаційне обладнання, а також навчання й обладнання для підвищення оперативної безпеки і спроможності баз Військово-повітряних сил.  

Міноборони також закликало Україну продовжувати реформи, зокрема, узгодити оборонну галузь України з ключовим принципом НАТО щодо цивільного демократичного контролю за військовими; ухвалити стратегію оборонної галузі, яка б краще відповідала потребам ЗСУ, підвищувати конкурентоздатність української економіки та покращувати корпоративне управління; запровадити механізми контролю прямих іноземних інвестицій на основі інтересів національної безпеки; збільшити ефективність та прозорість у галузі оборонних закупівель, реформувати принципи управління персоналом, щоб наближати ЗСУ до західної моделі кар’єрного зростання.

Міноборони США у своїй заяві нагадує, що з 2014 року країна виділила на безпекову допомогу Україні понад 2,5 млрд доларів. "Ми продовжимо посилювати наше стратегічне оборонне партнерство, у тому числі - шляхом надання оборонного летального озброєння", - додають у тексті.

Нагадаємо, 11 червня Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння та має допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил із НАТО.

Президент України Володимир Зеленський подякував за рішення, зазначивши, що ця допоможе зміцнити обороноздатність української армії та зберегти життя військових. 

У квітні 2021 року Комітет Сенату США підтримав законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною, який передбачає у тому числі збільшення військової допомоги.

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