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В Антверпені обвалилась частина школи під час будівництва: 2 загиблих, 9 постраждалих

Субота, 19 червня 2021, 11:26

Двоє людей загинули під час обвалення споруджуваної початкової школи в бельгійському портовому місті Антверпен.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Інцидент стався в п'ятницю в новому районі Ньїв-Зюйд, обвалилося будівельне риштування і частина школи. Причини обвалення поки невідомі.

 

Тіло одного загиблого знайшли під уламками в п'ятницю ввечері, другого - в суботу рано вранці. В даний час чотири людини все ще вважаються зниклими безвісти.

З-під завалів врятовано дев'ятеро людей. Четверо з них перебувають в стані, який вважається "дуже серйозним", четверо - у важкому стані, а один отримав легкі травми.

За попередніми даними, всі загиблі і постраждалі були будівельниками. Пошуково-рятувальна операція триває

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