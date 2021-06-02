Лідер ультраправих Австрії несподівано подав у відставку

У вівторок лідер австрійської ультраправої Партії свободи (FPO) Норберт Гофер подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Гофер, якого розглядають як найбільш симпатичне обличчя антиісламської та антиіміграційної партії, яка вилетіла з уряду на тлі скандалу два роки тому, наблизився до перемоги на президентських виборах в Австрії в 2016 році, програвши лише у другому турі.

Він обійняв посаду лідера після Гайнц-Крістіана Штрахе після того, як у 2019 році скандал із відео змусив Штрахе покинути посаду віцеканцлера Австрії і зруйнував коаліційний уряд на чолі з консерватором Себастьяном Курцом.

"В останні місяці вдалося знову стабілізувати партію і наблизити її до позначки 20% за результатами опитувань громадської думки. Таким чином, я створив партію, щоб вона могла бути успішною і в найближчі роки. Моя власна подорож на чолі FPO, однак, закінчується сьогодні ", - сказав Гофер.

У заяві не сказано, чому 50-річний Гофер кинув посаду, але згадується про недавнє лікування проблем зі спиною. Він ходив з палицею після аварії на параплані в 2003 році.

В австрійських ЗМІ було кілька повідомлень про розбрат з Гербертом Кіклем, більш абразивною фігурою, яка жорсткіше виступає проти коронавірусних обмежень.

Оголошення Гофера приголомшило партію, яка тривалий час займає третє місце в опитуваннях за консерваторами Курца та опозиційними соціал-демократами.

"Я був здивований подіями дня", - йдеться у заяві Манфреда Хаймбухнера, лідера FPO у провінції Верхня Австрія.

Щодо наступного лідера, в заяві Гофера було сказано лише: "Я бажаю своєму наступнику на цій посаді удачі на майбутнє".