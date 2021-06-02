Лидер ультраправых Австрии неожиданно подал в отставку

Во вторник лидер австрийской ультраправой Партии свободы (FPO) Норберт Гофер подал в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Гофер, которого рассматривают как наиболее симпатичное лицо антиисламской и антиимиграцийнои партии, которая вылетела из правительства на фоне скандала два года назад, приблизился к победе на президентских выборах в Австрии в 2016 году, проиграв лишь во втором туре.

Он занял пост лидера после Хайнца-Кристиана Штрахе после того, как в 2019 году скандал с видео заставил Штрахе покинуть пост вицеканцлером Австрии и разрушил коалиционное правительство во главе с консерватором Курцом.

"В последние месяцы удалось снова стабилизировать партию и приблизить ее к отметке 20% по результатам опросов общественного мнения. Таким образом, я создал партию, чтобы она могла быть успешной и в ближайшие годы. Моя собственная путешествие во главе FPO, однако, заканчивается сегодня" - сказал Гофер.

В заявлении не сказано, почему 50-летний Гофер покинул должность, но упоминается о недавнем лечении проблем со спиной. Он ходил с палкой после аварии на параплане в 2003 году.

В австрийских СМИ было несколько сообщений о раздоре с Гербертом Киклем, более абразивной фигурой, которая жестче выступает против коронавирусных ограничений.

Объявление Гофера ошеломило партию, которая долгое время занимает третье место в опросах за консерваторами Курца и оппозиционными социал-демократами.

"Я был удивлен событиями дня", - говорится в заявлении Манфреда Хаймбухнера, лидера FPO в провинции Верхняя Австрия.

Относительно следующего лидера, в заявлении Гофера было сказано только: "Я желаю своему преемнику на этом посту удачи на будущее".