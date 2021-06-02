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Moderna подвоїть виробництво вакцин у Європі завдяки заводу в Нідерландах

Середа, 2 червня 2021, 10:47

Moderna розпочне виробництво вакцини проти коронавірусу в Нідерландах, подвоївши очікуване виробництво в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Новий контракт, укладений із субпідрядником Lonza, дозволить Moderna виготовляти приблизно 300 мільйонів доз на рік, починаючи з кінця 2021 року. Нідерландський завод, на додачу до заводу лікарських препаратів в Іспанії, дозволить Moderna виготовляти 600 мільйонів доз на рік в ЄС.

В даний час американська компанія не виробляє в ЄС жодних препаратів. Натомість вона передала виробництво вакцинних речовин на замовлення компанії Lonza у Швейцарії для постачання ЄС, Британії та Канади. Але виробничі проблеми змусили компанію скоротити заплановані поставки до Британії та Канади на початку цього року.

В кінці березня компанія поставила до ЄС 10 мільйонів доз, а до кінця червня очікується 35 мільйонів доз.

Компанія випробовує оновлені версії вакцини, яка була затверджена в ЄС на початку січня.

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