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Moderna удвоит производство вакцин в Европе благодаря заводу в Нидерландах

Среда, 2 июня 2021, 10:47

Moderna начнет производство вакцины против коронавируса в Нидерландах, удвоив ожидаемое производство в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Новый контракт, заключенный с субподрядчиком Lonza, позволит Moderna изготавливать примерно 300 млн доз в год, начиная с конца 2021 года. Нидерландский завод в дополнение к заводу лекарственных препаратов в Испании, позволит Moderna изготавливать 600 млн доз в год в ЕС.

В настоящее время американская компания не производит в ЕС никаких препаратов. Вместо этого она передала производство вакцинных веществ по заказу компании Lonza в Швейцарии для поставки в ЕС, Великобританию и Канаду. Но производственные проблемы заставили компанию сократить запланированные поставки в Великобританию и Канаду в начале этого года.

В конце марта компания поставила в ЕС 10 млн доз, а к концу июня ожидается 35 млн доз.

Компания испытывает обновленные версии вакцины, которая была утверждена в ЕС в начале января.

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