Суд у Чехії визнав незаконим закриття садочків і шкіл під час останнього локдауну

Вищий адміністративний суд Чехії вирішив, що закриття дитсадків і значне обмеження роботи шкіл під час останнього локдауну не мали достатніх юридичних підстав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Суд у рішенні вказав, що, за законом щодо протидії пандемії, уряд міг обмежувати роботу вищих навчальних закладів, але не дитсадків і шкіл.

Щодо останніх, законодавство передбачало можливість заборони або обмеження контакту між групами осіб, які можуть бути хворими, з іншими особами, що означає можливість закриття шкіл, де виявили спалах коронавірусу - але не масове закриття закладів з превентивною метою. На думку суддів, усіх учнів та вихованців дитсадків не можна було вважати потенційно заразними.

Рішення суду принципово нічого не змінює, тому що урядове рішення про закриття цих закладів вже втратило чинність.