Суд в Чехии признал незаконным закрытие детсадов и школ во время последнего локдауна
Высший административный суд Чехии решил, что закрытие детских садов и значительное ограничение работы школ во время последнего локдауна не имело достаточных юридических оснований.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.
Суд в решении указал, что по закону о противодействии пандемии правительство могло ограничивать работу высших учебных заведений, но не детсадов и школ.
Что касается последних, то законодательство предусматривало возможность запрета или ограничения контакта между группами лиц, которые могут быть больными, с другими лицами, что означает возможность закрытия школ, где обнаружили вспышку коронавируса - но не массовое закрытие заведений с превентивной целью. По мнению судей, всех учеников и воспитанников детсадов нельзя было считать потенциально заразными.
Решение суда принципиально ничего не меняет, потому что правительственное решение о закрытии этих заведений уже утратило силу.