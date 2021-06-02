Суд в Чехии признал незаконным закрытие детсадов и школ во время последнего локдауна

Высший административный суд Чехии решил, что закрытие детских садов и значительное ограничение работы школ во время последнего локдауна не имело достаточных юридических оснований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Суд в решении указал, что по закону о противодействии пандемии правительство могло ограничивать работу высших учебных заведений, но не детсадов и школ.

Что касается последних, то законодательство предусматривало возможность запрета или ограничения контакта между группами лиц, которые могут быть больными, с другими лицами, что означает возможность закрытия школ, где обнаружили вспышку коронавируса - но не массовое закрытие заведений с превентивной целью. По мнению судей, всех учеников и воспитанников детсадов нельзя было считать потенциально заразными.

Решение суда принципиально ничего не меняет, потому что правительственное решение о закрытии этих заведений уже утратило силу.