Росія вийде з угоди з США, яка скасувала обмеження на поїздки американських дипломатів

Росія планує незабаром оголосити про вихід з угоди зі Сполученими Штатами, яка була підписана після закінчення холодної війни і послабила обмеження на поїздки дипломатів країнами один одного.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

Меморандум "Про розуміння щодо відкритої суші" 1992 року був підписаний після розпаду Радянського Союзу, він передбачав скасування закритих територій на теренах двох країн і дозволяв дипломатам подорожувати без отримання спеціального дозволу.

"На підході розпорядження уряду про денонсацію Росією меморандуму про відкриту сушу", - сказав Рябков, не уточнивши конкретних термінів.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров згадував цей крок у квітні як частину відповіді Москви після того, як Сполучені Штати вислали 10 російських дипломатів через ймовірне втручання у вибори та інші зловмисні дії.

Як відомо, перша особиста зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.