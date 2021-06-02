Россия выйдет из соглашения с США, отменившего ограничения на поездки американских дипломатов

Россия планирует в скором времени объявить о выходе из соглашения с Соединенными Штатами, которое было подписано после окончания холодной войны и ослабило ограничения на поездки дипломатов.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

Меморандум "О понимании относительно открытой суши" 1992 года был подписан после распада Советского Союза и предусматривал отмену закрытых территорий в двух странах и позволял дипломатам путешествовать без получения специального разрешения.

"На подходе распоряжение правительства о денонсации Россией меморандума об открытой суше", - сказал Рябков, не уточнив конкретных сроков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров упоминал этот шаг в апреле как часть ответа Москвы после того, как Соединенные Штаты выслали 10 российских дипломатов из-за вероятного вмешательства в выборы и других злонамеренных действий.

Как известно, первая личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.