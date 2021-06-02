Прем'єр Британії не бачить перешкод для повного скасування COVID-обмежень 21 червня

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що зараз немає ніяких даних, які дозволяють припустити відтермінування повного виходу Англії з коронавірусних обмежень 21 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я не бачу в даних на даний момент нічого, що означало б, що ми не можемо продовжити четвертий крок або відкриття 21 червня, але ми повинні бути як і раніше обережними", - сказав Джонсон.

"Нам потрібно з'ясувати, якою мірою програма вакцинації захистила більшість з нас, особливо літніх і вразливих, від нового сплеску, і я боюся, що дані, як і раніше неоднозначні", - додав він.

Джонсон визнав, що число заражень у Британії зростає, але, за його словами, уряд "завжди знав, що це станеться", оскільки правила поведінки в приміщеннях пом'якшуються.

Невелике зростання числа випадків, пов'язаних з поширенням більш заразного штаму, вперше ідентифікованого в Індії, нині відомого як "Дельта", спонукав деяких вчених закликати до відстрочення останнього етапу урядової дорожньої карти в Англії по виходу з карантину.

Остаточне рішення має бути прийнято 14 червня.

У вівторок Британія вперше з початку пандемії оголосила про нульовий рівень смертей від COVID-19.