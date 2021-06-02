Премьер Британии не видит преград для полной отмены COVID-ограничений 21 июня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что на данный момент нет никаких данных, которые позволяют предположить отсрочку полного выхода Англии из коронавирусных ограничений 21 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я не вижу в данных на данный момент ничего, что означает, что мы не можем продолжить четвертый шаг или открытие 21 июня, но мы должны быть по-прежнему осторожными", - сказала Джонсон.

"Нам нужно выяснить, в какой степени программа вакцинации защитила достаточно из нас, особенно пожилых и уязвимых, от нового всплеска, и я боюсь, что данные по-прежнему неоднозначны", - добавил он.

Джонсон признал, что число заражений в Великобритании растет, но, по его словам, правительство "всегда знало, что это произойдет", поскольку правила поведения в помещениях смягчаются.

Небольшой рост числа случаев, связанных с распространением более заразного штамма, впервые идентифицированного в Индии, ныне известного как "Дельта", побудил некоторых ученых призвать к отсрочке последнего этапа правительственной дорожной карты в Англии по выходу из карантина.

Окончательное решение должно быть принято 14 июня.

Во вторник Великобритания впервые с начала пандемии объявила о нулевом уровне смертей от COVID-19.