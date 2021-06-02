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Зеленський - сенаторам США: відсутні сигнали щодо членства України в НАТО посилюють Росію

Середа, 2 червня 2021, 18:57

Президент Володимир Зеленський заявив, що загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі, є ненадання Україні чіткого сигналу щодо членства у НАТО.

Про це йшлося на зустрічі Зеленського з сенаторами США Джин Шахін, Робертом Портманом і Крістофером Мерфі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський наголосив, що розуміння всіх загроз, які становить "Північний потік – 2", особливо актуальне напередодні зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ще однією потенційною загрозою, яка може посилити позиції Росії у Європі, Зеленський назвав ненадання Україні "чіткого сигналу та конкретних термінів стосовно отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ)", зазначили у пресслужбі.

Сенатор-демократ Кріс Мерфі на брифінгу у Києві за підсумками зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО буде наступним логічним кроком щодо приєднання України до Альянсу.

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Зеленський Україна-НАТО США
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