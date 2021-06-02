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Зеленский - сенаторам США: отсутствующие сигналы относительно членства Украины в НАТО усиливают РФ

Среда, 2 июня 2021, 18:57

Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, является непредоставление Украине четкого сигнала относительно членства в НАТО.

Об этом шла речь на встрече Зеленского с сенаторами США Джин Шахин, Робертом Портманом и Кристофером Мерфи, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский отметил, что понимание всех угроз, которые представляет "Северный поток - 2", особенно актуально в преддверии встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

Еще одной потенциальной угрозой, которая может усилить позиции России в Европе, Зеленский назвал непредоставление Украине "четкого сигнала и конкретных сроков по получению Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ)", отметили в пресс-службе.

Сенатор-демократ Крис Мерфи на брифинге в Киеве по итогам встречи с Владимиром Зеленским заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО будет следующим логическим шагом по присоединению Украины к Альянсу.

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Зеленский Украина-НАТО США
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