В Австрії після хімічної аварії на заводі загинув працівник

В результаті хімічної аварії на австрійському заводі на кордоні з німецькою землею Баварія загинула одна людина.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Аварія сталася на целюлозному комбінаті Austrocel Hallein у середу вранці. Після витоку діоксиду сірки один робітник загинув на місці аварії.

Мешканців міста Галлейн в австрійській землі Зальцбург закликали залишатися в приміщенні та закривати вікна та двері. Однак за кілька годин попередження було скасовано.

Поліція Баварії, що на німецькому боці кордону не було загрози для місцевого населення.

Йорг Гарбрінг, глава Austrocel Hallein, сказав, що глибоко шкодує про події та висловив співчуття родині та друзям жертви.

За його словами, за останні роки його фірма вклала чимало коштів, щоб збиток від можливої аварії для людей та природи був якомога меншим.

Austrocel виробляє текстильні волокна з деревини, а також виробляє електроенергію та централізоване опалення.