В Австрии после химической аварии на заводе погиб работник

В результате химической аварии на австрийском заводе на границе с немецкой землей Бавария погиб один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Авария произошла на целлюлозном комбинате Austrocel Hallein в среду утром. После утечки диоксида серы один рабочий погиб на месте аварии.

Жителей города Халлейн в австрийской земле Зальцбург призвали оставаться в помещении и закрывать окна и двери. Однако через несколько часов предупреждение было отменено.

Полиция Баварии заявила, что на немецкой стороне границы не было угрозы для местного населения.

Йорг Гарбринг, глава Austrocel Hallein, сказал, что глубоко сожалеет о событиях и выразил соболезнования семье и друзьям жертвы.

По его словам, за последние годы его фирма вложила немало средств, чтобы ущерб от возможной аварии для людей и природы был как можно меньше.

Austrocel производит текстильные волокна из древесины, а также производит электроэнергию и централизованное отопление.