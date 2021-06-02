В Австрии после химической аварии на заводе погиб работник
В результате химической аварии на австрийском заводе на границе с немецкой землей Бавария погиб один человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Авария произошла на целлюлозном комбинате Austrocel Hallein в среду утром. После утечки диоксида серы один рабочий погиб на месте аварии.
Жителей города Халлейн в австрийской земле Зальцбург призвали оставаться в помещении и закрывать окна и двери. Однако через несколько часов предупреждение было отменено.
Полиция Баварии заявила, что на немецкой стороне границы не было угрозы для местного населения.
Йорг Гарбринг, глава Austrocel Hallein, сказал, что глубоко сожалеет о событиях и выразил соболезнования семье и друзьям жертвы.
По его словам, за последние годы его фирма вложила немало средств, чтобы ущерб от возможной аварии для людей и природы был как можно меньше.
Austrocel производит текстильные волокна из древесины, а также производит электроэнергию и централизованное отопление.