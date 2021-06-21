У Німеччині арештували росіянина за підозрою у шпигунстві

Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала російського співробітника університету, який нібито передавав інформацію з університетського середовища російській спецслужбі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

Чоловіка спіймали в п'ятницю, і він зараз знаходиться під вартою.

Правоохоронці обшукали його будинок та місце роботи. Прокуратура не уточнила, про який університет йдеться, зазначається лише, що це "університет на федеральній території". За інформацією dpa, це Університет Аугсбурга.

За словами слідчих, 29-річний чоловік був науковим співробітником на одній з кафедр університету. З жовтня 2020 року він щонайменше тричі зустрічався з співробітником російської служби зовнішньої розвідки.

Принаймні на двох із цих зустрічей він передавав інформацію "з території університету" за готівку.

Зазначається, що йому може загрожувати позбавлення волі на строк до п’яти років або штраф.