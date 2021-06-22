Туреччина з 1 липня скасує комендантську годину, послабить інші обмеження

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив 21 червня, що країна продовжить пом'якшувати обмеження, введені для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

За результатами засідання уряду Ердоган оголосив про скасування з 1 липня локдаунів, які запроваджувалися по неділях, та комендантської години у будні.

Туреччина також повернеться до нормального режиму роботи в державних установах та організаціях з 1 липня, додав він. У липні також будуть скасовані обмеження міжміських поїздок та обмеження міського громадського транспорту.

1 червня Туреччина пом'якшила деякі заходи боротьби з коронавірусом, оскільки кількість нових випадків в країні впала після 17-денного локдауну.

Ердоган також підкреслив, наскільки життєво важливо кожному отримувати щеплення.

Закликаючи громадськість не зважати на "маніпуляції", він сказав, що замість цього слід слухати вчених та лікарів про необхідність щеплень.

"На сьогоднішній день кількість доз вакцин, які ми ввели, досягла 43 мільйонів", - сказав він, додавши, що хоче забезпечити, щоб Туреччина стала однією з перших країн, яка подолала пандемічну кризу з найменшими збитками.

"Хоча проблеми у світі триватимуть деякий час через нові варіанти вірусу, Туреччина успішно залишить цей процес позаду", - пообіцяв він.