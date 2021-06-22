Турция с 1 июля отменит комендантский час, ослабит другие ограничения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 июня, что страна продолжит смягчать ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet daily news.

По результатам заседания правительства Эрдоган объявил об отмене с 1 июля локдаунов, которые вводились по воскресеньям, и комендантского часа в будни.

Турция также вернется к нормальному режиму работы в учреждениях и организациях с 1 июля, добавил он. В июле также будут отменены ограничения междугородних поездок и ограничения городского общественного транспорта.

1 июня Турция смягчила некоторые меры борьбы с коронавируса, поскольку количество новых случаев в стране упала после 17-дневного локдауна.

Эрдоган также подчеркнул, насколько жизненно важно каждому получать прививки.

Призывая общественность не считать "манипуляции", он сказал, что вместо этого следует слушать ученых и врачей о необходимости прививок.

"На сегодняшний день количество доз вакцин, которые мы ввели, достигло 43 миллионов", - сказал он, добавив, что хочет, чтобы Турция стала одной из первых стран, которая преодолела пандемический кризис с наименьшим ущербом.

"Хотя проблемы в мире будут продолжаться некоторое время из-за новых вариантов вируса, Турция успешно оставит этот процесс позади", - пообещал он.