Єврокомісія домовилась з Moderna про поставку 150 млн доз вакцин

Європейська комісія схвалила поправку до другого контракту з компанією Moderna на закупівлю від імені всіх країн-членів ЄС 150 мільйонів додаткових доз в 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу комісії.

Переглянутий контракт передбачає можливість закупівлі вакцин, адаптованих до варіантів коронавірусу, а також вакцини для педіатричного застосування та дози для ревакцинації.

Вакцина може бути поставлена з 3-го кварталу 2021 року до кінця 2022 року.

Держави-члени ЄС мають можливість перепродувати або передавати дози нужденним країнам за межами ЄС або через механізм COVAX, сприяючи глобальному і справедливому доступу до вакцин в усьому світі.

Сьогоднішній контракт Єврокомісії з Moderna є частиною широкого портфелю вакцин, що забезпечить ЄС доступ до 4,4 мільярда доз.

Як повідомлялося, схвалення Євросоюзом російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V" буде відкладено.

Раніше очікувалось, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) завершить огляд російської вакцини та винесе рішення в травні або червні.