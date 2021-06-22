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Еврокомиссия договорилась с Moderna о поставке 150 млн доз вакцин

Вторник, 22 июня 2021, 13:29

Европейская комиссия одобрила поправку ко второму контракту с компанией Moderna на закупку от имени всех стран-членов ЕС 150 млн дополнительных доз в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Пересмотренный контракт предусматривает возможность закупки вакцин, адаптированных к вариантам коронавируса, а также вакцины для педиатрического применения и дозы ревакцинации.

Вакцина может быть поставлена ​​с 3-го квартала 2021 до конца 2022 года.

Государства-члены имеют возможность перепродавать или передавать дозы нуждающимся странам за пределами ЕС или через механизм COVAX, способствуя глобальному и справедливому доступу к вакцинам во всем мире.

Сегодняшний контракт Еврокомиссии по Moderna является частью широкого портфеля вакцин, что обеспечит ЕС доступ к 4,4 миллиарда доз.

Как сообщалось, одобрение Евросоюзом российской вакцины против коронавируса "Спутник V" будет отложено.

Ранее ожидалось, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) завершит обзор российской вакцины и вынесет решение в мае или июне.

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