Меркель закликає УЄФА діяти відповідально у зв’язку з матчами Євро-2020 в Лондоні
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала УЄФА у вівторок діяти відповідально щодо планів проведення фіналу футбольного турніру Євро-2020 в Лондоні через побоювання з приводу поширення коронавірусу в Англії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Я сподіваюся, що УЄФА відповідально поставиться до матчів на Євро. Я не хотіла б бачити там переповнені стадіони, і я підтримую всі зусилля, що вживаються британським урядом щодо забезпечення необхідних заходів гігієни", - сказала Меркель.
Вона виступила на спільній пресконференції з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка сказала, що поширення варіанту "дельта" у ЄС викликає занепокоєння.
У понеділок прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав перенести матч з Англії через зростання числа випадків COVID-19, але керівний орган європейського футболу УЄФА заявив, що не планує замінювати стадіон "Уемблі" в якості приймаючого для півфіналів і фіналу.
У Британії спостерігається сплеск випадків захворювання через поширення більш заразного варіанту "дельта", який вперше був виявлений в Індії.