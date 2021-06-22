Меркель призывает УЕФА действовать ответственно в связи с матчами Евро-2020 в Лондоне

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала УЕФА во вторник действовать ответственно в проведении финала футбольного турнира Евро-2020 в Лондоне из-за опасений по поводу распространения коронавируса в Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Я надеюсь, что УЕФА ответственно отнесется к матчам на Евро. Я не хотела бы видеть там переполненные стадионы, и я поддерживаю все усилия, предпринимаемые британским правительством по обеспечению необходимых мер гигиены", - сказала Меркель.

Она выступила на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая сказала, что распространение варианта "Дельта" в ЕС вызывает беспокойство.

В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги призвал перенести матч из Англии из-за роста числа случаев COVID-19, но руководящий орган европейского футбола УЕФА заявил, что не планирует заменять стадион "Уэмбли" в качестве принимающего для полуфиналов и финала.

В Британии наблюдается всплеск случаев заболевания из-за распространения более заразного варианта "Дельта", который впервые был обнаружен в Индии.