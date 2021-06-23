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AstraZeneca заявила, що її вакцина ефективна проти штаму "Дельта"

Середа, 23 червня 2021, 10:00

Вакцина AstraZeneca проти COVID-19 ефективна проти варіантів "Дельта" і "Каппа", які вперше були виявлені в Індії.

Про це заявила сама компанія AstraZeneca у вівторок, посилаючись на дослідження, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дослідження Оксфордського університету вивчало здатність антитіл у крові від одужалих та від щеплених нейтралізувати варіанти "Дельта" і "Каппа".

Минулого тижня аналіз Public Health England (PHE) показав, що вакцини, виготовлені Pfizer Inc (PFE.N) та AstraZeneca, забезпечують високий захист понад 90% від госпіталізації за варіантом "Дельта".

Останні результати дослідження в Оксфорді побудовані на недавньому аналізі PHE, заявила компанія.

Варіант "Дельта" стає глобально домінуючою версією захворювання, заявив у п'ятницю головний вчений Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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