AstraZeneca заявила, что ее вакцина эффективна против штамма "Дельта"

Вакцина AstraZeneca против COVID-19 эффективна против вариантов "Дельта" и "Каппа", которые впервые были обнаружены в Индии.

Об этом заявила сама компания AstraZeneca во вторник, ссылаясь на исследование, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Исследования Оксфордского университета изучал способность антител в крови от выздоровевших и от привитых нейтрализовать варианты "Дельта" и "Каппа".

На прошлой неделе анализ Public Health England (PHE) показал, что вакцины, изготовленные Pfizer Inc (PFE.N) и AstraZeneca, обеспечивают высокую защиту более 90% от госпитализации по варианту "Дельта".

Последние результаты исследования в Оксфорде построены на недавнем анализе PHE, заявила компания.

Вариант "Дельта" становится глобально доминирующей версии заболевания, заявил в пятницу главный ученый Всемирной организации здравоохранения.