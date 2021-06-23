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У Швеції медцентр підозрюють у видачі фальшивих тестів на COVID-19, провели обшуки

Середа, 23 червня 2021, 11:17

Шведська поліція провела обшук в кількох приміщеннях приватного медичного фонду в передмістях Стокгольма після повідомлень про те, що до 100 000 шведів, можливо, отримали неправильний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Приватний медичний фонд Doktorgruppen підозрюється в проведенні тестів на COVID-19 по всій Швеції і написанні фальшивих сертифікатів протягом декількох годин.

Однак фонд не відправляла зразки на аналіз, а це означало, що тим, у кого була інфекція COVID-19, про це не повідомляли і вони продовжували поширювати вірус.

Замовники платили близько 167 євро за тест і сертифікат. За оцінками, під час пандемії підозрювані особи могли заробити до 10 мільйонів євро.

За даними шведських ЗМІ, головним підозрюваним є 33-річний лікар, а також шість інших осіб, всі з яких заперечують звинувачення у правопорушеннях.

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