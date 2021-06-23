В Швеции медцентр подозревают в выдаче фальшивых тестов на COVID-19, провели обыски

Шведская полиция провела обыск в нескольких помещениях частного медицинского фонда в пригородах Стокгольма после сообщений о том, что до 100 000 шведов, возможно, получили неправильный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Частный медицинский фонд Doktorgruppen подозревается в проведении тестов на COVID-19 по всей Швеции и написании фальшивых сертификатов в течение нескольких часов.

Однако фонд не отправлял образцы на анализ, а это означало, что тем, у кого была инфекция COVID-19, об этом не сообщали и они продолжали распространять вирус.

Заказчики платили около 167 евро за тест и сертификат. По оценкам, во время пандемии подозреваемые лица могли заработать до 10 млн евро.

По данным шведских СМИ, главным подозреваемым является 33-летний врач, а также шесть других лиц, все из которых отрицают обвинения в правонарушениях.